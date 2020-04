Diletta Leotta, una quarantena tra coccole al fidanzarto e cura del corpo

Francesco Fredella 19 aprile 2020 a

Adesso è lei a mandare i fan nel pallone. Diletta Leotta, la super giornalista sportiva, lascia tutti senza fiato. La sua quarantena è bollente tra coccole a Daniele Scardina (il pugile con il quale vive una storia d’amore) e cura del corpo. Nel bagno si mostra in fase di make up. E il sex appeal arriva alle stelle. Trucco, spazzole, creme: la Leotta non ha più segreti. Anzi ne ha uno che svela ai follower: “Il rossetto color ciliegia, che rimpolpa le labbra e mi fa sembrare truccatissima, quando in realtà non lo sono”, racconta la Leotta ai follower. Tantissimi. Esattamente 6,3 milioni. Solo qualche giorno fa la Leotta insieme a Daniele si era cimentata in un ballo sexy. Insomma, la sua quarantena è bollente. La temperatura arriva alle stelle.

