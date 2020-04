Andrea Scanzi a Otto e mezzo: "Conte cadrà quando Renzi troverà un pertugio, potrebbe essere Draghi"

20 aprile 2020 a

Un pertugio "chiamato Mario Draghi". Secondo Andrea Scanzi, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, legge le carte a Giuseppe Conte e il futuro del premier sembra segnato. "Questo governo - spiega il giornalista prezzemolino del Fatto quotidiano - continua ad esserci perché Matteo Renzi è crollato nei consensi", Il ragionamento è condiviso da molti: l'ex premier ha contribuito, con un vero e proprio colpo di scena, alla nascita dell'alleanza tra Pd e M5s per il Conte bis ad agosto, svelando dopo poche settimane il senso della manovra: guadagnare tempo per far nascere in tutta calma Italia Viva.

Il suo partit(in)o non è decollato, anzi sembra annaspare, e dunque a Renzi serve ancora un po' di pazienza per tornare da protagonista alle urne. Il coronavirus, purtroppo per l'Italia, ha congelato tutto. Ma di fronte a un Conte palesemente inadeguato a gestire l'emergenza sanitaria ed economica, anche Renzi potrebbe convincersi, presto, a cambiare cavallo per non far cadere la legislatura. Il "pertugio", appunto, che per Scanzi risponde al nome dell'ex numero uno della Bce,

