Enrico Mentana, la Maglie dura con il TgLa7: "In campagna elettorale. 25 aprile, sicuro che oggi siamo liberi?"

25 aprile 2020 a

"Un TgLa7 in campagna elettorale", Mariagiovanna Maglie, su Twitter critica Enrico Mentana pur lodando il prodotto finale del suo tg ("Lo guardo volentieri (astenersi contrari)", scrive).

"Sia chiaro, se c'è qualche cialtrone che...". Mentana fuori controllo, il messaggio che divide l'Italia: istigazione a violare il lockdown?

A non andarle giù, forse, sono i toni del direttore, e la sua ultima uscita sul giorno della Liberazione che, come ogni anni, divide l'Italia anche quando le manifestazioni di piazza sono vietate alla massa per colpa del coronavirus. Mentana, sottolinea la Maglie, "ricorda oggj che è solo grazie al 25aprile e alla cacciata dei nazisti (da parte degli alleati) che siamo liberi". Poi la domandina finale che scatena i suoi followers: "Sicuro che oggi siamo liberi?".

