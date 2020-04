Enrico Mentana pronto a scendere in piazza per il 25 aprile: "Se c'è qualche cialtrone...". Il messaggio che divide l'Italia: istigazione a violare il lockdown?

20 aprile 2020 a

a

a

Il 25 aprile fa scendere in piazza anche Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7, su Facebook, avvisa followers e comunità nazionale: "Sia ben chiaro: se davvero c'è qualche cialtrone che vuole violare le norme, ma soprattutto la decenza, e andare a manifestare il 25 aprile contro la Liberazione, io sono pronto, come spero tanti altri, a scendere in piazza per festeggiare la libertà e riaffermare il dovere di preservarla contro gli indifferenti e i neofascisti. Facciamoci sentire".

"Trasmetti la Signora in giallo". Travaglio, vietato fare polemiche sulle conferenze di Conte: provoca Mentana in diretta

In tanti lo accusano di dichiarazioni irresponsabili, quasi un incitamento a violare il lockdown. Così, dopo pochi minuti, ecco un'ulteriore precisazione: "A quelli che hanno risposto al post precedente con un 'non si può' replico che lo so bene, ma so anche che ancor di più non si può svendere il patrimonio storico della nostra democrazia. Quanto all'aspetto tecnico, basti vedere come si è svolta ieri sera la manifestazione di protesta a Tel Aviv: tutti distanziati e con le mascherine",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.