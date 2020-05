Che Tempo Che Fa, Vincenzo De Luca e Fabio Fazio "fratacchione"? Cosa significa, esattamente, quella parola

04 maggio 2020 a

"Fratacchione", questo l'appellativo che Vincenzo De Luca, governatore senza peli sulla lingua della Campania, ha affibiato a Fabio Fazio in diretta a Che Tempo Che Fa. Nella puntata di domenica 3 maggio si parla di Fase 2 e della tanto controversa questione degli "affetti stabili". "Anche io - spiega De Luca - sono favorevole agli affetti stabili e sono convinto che anche lei nonostante la sua immagine da fratacchione abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia".

Ma in tanti si sono chiesti cosa significa nel dettaglio la parola "fratacchione”. Nel vocabolario italiano il termine viene utilizzato per indicare un frate alto e grosso, massiccio e tarchiato; in altre occasioni, può invece identificare un frate “buono in apparenza, ma in realtà traffichino”. E chissà quale dei due significati De Luca ha voluto affibbiare al conduttore Rai.

