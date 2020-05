Carlo Cottarelli, botta e risposta con Claudio Borghi sulla Corte Costituzionale tedesca: "Chi vuole un'Europa divisa sarà contento", "Fanno tutto loro"

05 maggio 2020 a

A pronunciarsi sull'ultimatum della Germania alla Bce anche Carlo Cottarelli. L'economista ha scelto Twitter come mezzo per diffondere il suo pensiero. "Tra le cose che preoccupano della sentenza della Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe - cinguetta - è l’attacco molto pesante alla Corte di Giustizia Europea, che sembrerebbe volto persino a negarne la legittimità. Sarà piaciuto molto a chi vuole un’Europa divisa". Un chiaro riferimento a quei partiti come la Lega e Fratelli d'Italia che non è passato inosservato a un altro economista: Claudio Borghi.

"Finiscono le cretinate sulla Bce indipendente". Golpe tedesco, la spaventosa verità di Claudio Borghi

Il deputato del Carroccio ha infatti replicato così: "Guarda che fanno tutto loro... In realtà l'UE è sempre stata così: le cose si possono fare solo se convengono alla Germania. E, dato che gli interessi di Italia e Germania non coincidono, se ne deduce che le cose si possono fare solo se danneggiano l'Italia. Svegliamoci tutti". Un vero e proprio botta e risposta, dove al centro c'è come sempre la Germania.

