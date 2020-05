Enrico Mentana: "Perché può essere il giorno della verità per il governo"

06 maggio 2020 a

a

a

Secondo Enrico Mentana, oggi - mercoledì 6 maggio - "è forse il giorno della verità per il Pd e il governo". Il direttore dice la sua su Facebook, commentando le tensioni tra Teresa Bellanova e i grillini, con la ministra dell'Agricoltura che invoca la sanatori per i migranti. La ministra, spiega Mitraglietta, " ha pronta la sanatoria per i lavoratori irregolari stranieri, e il capo politico del M5s Vito Crimi ha annunciato il no del movimento al provvedimento. Anche Salvini, dall'opposizione, è contrario. E il Pd? E il premier?", s'interroga polemico Mentana. Dunque, riprende: "Io penso che quella sanatoria sia sacrosanta. Quei lavoratori, che raccolgono nei campi, che fanno da badanti e da collaboratori domestici nelle case di molti, devono avere i diritti che spettano loro: a una paga equa, a un contratto regolare, a un permesso di soggiorno almeno provvisorio. Se si pensa alla libertà e alla giustizia sociale non c'è altra strada", conclude Mentana schierandosi senza indugi al fianco della Bellanova. Ma, soprattutto, profetizzando che questo, per il governo Conte, potrebbe essere "il giorno della verità".

"Mentana, sicuro che oggi siamo liberi?". Maglie, buon 25 aprile: stilettata sul TgLa7 "in campagna elettorale"

Conte deriso pure dagli italiani: le cifre irrisorie del sondaggio di Mentana sul "successone" al Consiglio Ue. Mes e Recovery Fund? Non è cosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.