Myrta Merlino, paparazzi scatenati: come la sorprendono al supermercato

Bisogna premettere che in tv, nella sua Aria che tira che conduce su La7, Myrta Merlino lo aveva confessato. Nei giorni di lockdown, incontrava il suo Marco Tardelli con un espediente: incrociandosi al supermercato. Già, perché i due non hanno trascorso i giorni tappati in casa insieme. E una conferma fotografica a quanto rivelato dalla conduttrice arriva su Oggi, che pubblica un servizio con molte immagini che documentano un incontro tra la Merlino e Tardelli in un supermercato di Roma, appunto. Insomma, un "trucchetto" di due innamorati, della conduttrice e del campione del mondo. La Merlino, comunque, aveva specificato che gli incontri avvenivano "tenendo le distanze di sicurezza, per strada". O al supermercato...

