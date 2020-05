Alessandro Sallusti a Piazzapulita e la protesta degli imprenditori contro Conte repressa: "Un metro dopo non c'è più democrazia"

07 maggio 2020 a

"Li hanno lasciati soli, non gli hanno dato un euro". Alessandro Sallusti, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, difende gli imprenditori che hanno protestato civilmente a Milano contro il governo per la gestione della Fase 2 e che hanno dovuto affrontare la reazione delle forze dell'ordine. La colpa non è degli agenti, spiega il direttore del Giornale, ma del governo.

"Quello che è accaduto a Milano è preoccupante. In nome del coronavirus hanno messo in discussione tante libertà, quando metti in discussione quella di protestare anche in maniera sicura dal punto di vista sanitario, siamo al punto di massima sopportabiltà. Un metro dopo non c'è più democrazia". Cosa deve fare Conte ora?", chiede Formigli. "Non abbiamo soldi - è il lapidario giudizio di Sallusti -, e finchè l'Europa non ce li dà Conte può solo comprare tempo".

