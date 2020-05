Myrta Merlino a L'aria che tira: "Spritz sui Navigli e ristoratori multati? Così non ha senso"

08 maggio 2020 a

Quando è troppo è troppo. Anche per Myrta Merlino, a L'Aria che tira su La7, nella puntata di venerdì 8 maggio, punta il dito contro le immagini dei Navigli di Milano ma, soprattutto, contro il governo. Le immagini della darsena meneghina stracolma di persone le abbiamo viste tutti. E fanno paura: così, il coronavirus può tornare a moredere a tempo record. E infatti, la Merlino stigmatizza quanto accaduto a Milano. Però poi se la prende con la politica, e spiega: "Come per i ragazzi dei Navigli, anche per i ragazzi della politica è già un liberi tutti, speriamo di non dovercene pentire". La Merlino, poi, spiega meglio che cosa intenda: "Non ha senso multare i ristoratori distanziati e poi non fare nulla per chi prende lo spritz sui Navigli". E ancora: "La paura di tutti è che possa riesplodere il contagio, serve maggiore senso di responsabilità, da parte dei cittadini ma anche da parte della politica", conclude Myrta Merlino. E non fa una piega.

