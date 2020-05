Silvia Romano, il sospetto di Maria Giovanna Maglie: "L'abito tradizionale parte dell'accordo?"

11 maggio 2020 a

Alla liberazione di Silvia Romano, Maria Giovanna Maglie ha dedicato un paio di infuocati tweet. Di uno ve ne abbiamo dato conto qui, in cui la giornalista puntava il dito contro il riscatto pagato per riavere la cooperante convertita all'islam. Ma prima di questo tweet, la Maglie si era spesa in un altro cinguettio in cui avanzava un sospetto che era balenato in testa a molti dopo aver visto le immagini della ragazza scesa dall'aereo con abiti tradizionali somali. "Ogni persona sottratta ai banditi islamici è una vittoria anche se pagata a caro prezzo. Mi sarei aspettata un cambio d'abito urgente per la dignità dopo tanta umiliazione - sottolinea -. Se il travestimento fa parte dell'accordo, questo ulteriore cedimento all' Islam fa orrore", ha concluso la Maglie. Insomma, il sospetto rimbalzato da più parti è che i terroristi di Al-Shabaab, per liberare Silvia, avessero imposto che scendesse dall'aereo vestita così come la potete vedere, magari minacciando di uccidere altri ostaggi in loro mano. Una teoria che pare essere stata smentita da quanto detto da Silvia, ovvero di essersi convertita "liberamente". Ma anche questo, in fondo, potrebbe far parte di un ipotetico accordo coi terroristi islamici. Accordo che per la Maglie sarebbe "un ulteriore cedimento all'Islam" che "fa orrore".

