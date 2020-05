Non è l'Arena, Massimo Giletti e lo scoop-bomba su Silvia Romano: "Un dato di fatto"

11 maggio 2020 a

Per qualche ora, dopo il suo arrivo a Ciampino, il tam-tam era impazzito: Silvia Romano è incinta? Il sospetto era dovuto al fatto che avesse portato qualche volta la mano sulla pancia che, con la complicità di alcuni colpi di vento, appariva un poco più rotonda rispetto a quanto fosse lecito attendersi. A smentire il fatto di essere rimasta incinta, così come ha smentito di aver subito violenze, ci ha pensato però la stessa cooperante 24enne nel successivo interrogatorio. Ma ancor prima che la notizia venisse divulgata, a mettere in chiaro le cose ci aveva pensato Massimo Giletti, nel corso della puntata di Non è l'arena di domenica 10 maggio: "A volte nascono delle leggende - ha premesso il conduttore nel corso della diretta su La7 -. Per un gesto in un video si dice che Silvia Romano sia incinta. A oggi no, smentiamo. Il dato di fatto è che non lo è", ha concluso Massimo Giletti.

