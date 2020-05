Silvia Romano, Vittorio Sgarbi: "Se i terroristi mettessero una bomba in Vaticano, lei li denuncerebbe?"

14 maggio 2020 a

Vittorio Sgarbi minaccia di denunciare Silvia Romano che però è indagato dai pm riguardo al suo post su Facebook. Sulla pagina del social aveva scritto: “Se mafia e terrorismo sono analoghi e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all'islam, va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”. In una intervista a Libero, ha sottolineato che le accuse rivolte verso di lui sono una follia, in quanto non avrebbe minacciato o insultato nessuno. Avrebbe unicamente espresso i suoi dubbi e la sua opinione da parlamentare, tutelata dall'articolo 68 della Costituzione.

"Se i terroristi islamici la chiamassero per dirle: vogliamo mettere una bomba in Vaticano, li denuncerebbe come farebbe un pentito o li aiuterebbe come un convertito? La differenza è tutta qui: se un mafioso è pentito lo ascolto, se è attivo lo arresto”. Sgarbi ha reso noto inoltre di aver scritto al presidente della Camera per ribadire che quanto esternato rientra nei suoi diritti di deputato. Secondo Sgarbi, la Romano non dovrebbe essere messa sotto scorta, in quanto quelli in pericolo siamo noi cittadini. "Lei è ventriloquo della Jihad" e non esclude che un giorno possa compiere un atto terroristico. Per questo ha detto di volersi recare dai carabinieri.

