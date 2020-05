Silvia Romano, il bentornata dall'islamico di Roma: "Trattata come una signora, ma quali terroristi?"

17 maggio 2020 a

"Trattata come una signora". Su Silvia Romano si scatena l'orrore. A sostenerlo è un fedele islamico, un membro della moschea di Torpignattara, ripreso in video e mandato in onda da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. "L'hanno trattata come una signora", ha spiegato placido l'uomo, in riferimento al sequestro della 24enne cooperante italiana per 1 anno e mezzo in Africa ad opera dei jihadisti di Al Shabaab. "Ma quali terroristi? I terroristi siete voi che buttate le bombe sopra i bambini insieme agli americani. Ma quale Al Shabaab?".

Immediata la reazione del centrodestra, con il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli che ha presentato alla caserma di Prato un esposto nel quale chiede di "verificare se i fatti, la persona e i luoghi possono significare pericolo per la sicurezza e siano da considerare questi a termini di legge". "Quando le rapiamo noi - dice l'islamico - non le violentiamo, non gli facciamo le porcherie, gli insegniamo. Stando lì Silvia ha capito, ha preso l'educazione con la prigionia, è educata, ha studiato. Hai visto come é arrivata? Felice".

