Silvia Romano, nuovo profilo Facebook come Aisha a due settimane dal ritorno in Italia. La prima foto: col velo a Fes

22 maggio 2020 a

Tornata in Italia da meno di due settimane, Silvia Romano ha aperto un nuovo profilo Facebook come Aisha S. Romano, il suo nuovo nome dopo la conversione all'Islam durante la prigionia nelle mani dei jihadidsti somali di Al Shabaab.

Nella foto, la giovane volontaria liberata tra l'8 e il 9 maggio scorso dopo 18 mesi appare sorridente con un copricapo colorato in un negozio di tessuti. Tra le prime immagini postate la Porta Blu della città marocchina di Fes. Resta ancora visibile anche il suo "vecchio profilo" da cui, nei giorni scorsi, ha invitato i suoi amici a non arrabbiarsi per l'ondata di odio che l'ha travolta sui social dopo l'annuncio della conversione.

