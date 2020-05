Otto e Mezzo, la firma del Financial Times: l'errore di Giuseppe Conte e M5s che compromette il rapporto con gli Usa

28 maggio 2020 a

Il coronavirus ha avuto un forte impatto anche sulla politica estera. Lo conferma Silvia Sciorilli Borrelli del Financial Times, ospite in collegamento con Otto e Mezzo di Lilli Gruber nella puntata in onda su La7 mercoledì 27 maggio. Si parla degli Stati Uniti, e la giornalista assicura: "Sono abbastanza critici nei confronti dell'Italia anche per la vicinanza di una parte dell'attuale governo alla Cina e alla Russia, per tutti gli aiuti che quei Paesi ci hanno dato e i ringraziamenti pubblici ricevuti dal M5s e dal premier, Giuseppe Conte". Insomma, errori dei grillini e del presidente del Consiglio che, ad oggi, rischiano di compromettere il rapporto con Donald Trump e Washington.

