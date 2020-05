Recovery Fund, Guido Crosetto al curaro contro Il Fatto Quotidiano di Travaglio: "Controlliamo il conto corrente"

28 maggio 2020 a

Guido Crosetto, parlamentare di Fratelli d'Italia, oggi ha voluto ironizzare sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il giornale, diretto da Marco Travaglio, ha infatti titolato: "Il Mes nell'angolo. L'Italia ora respira". Ottimismo legato all'approvazione del Recovery fund e il varo degli eurobond per green, sanità e digitale da parte della commissione europea,

Crosetto, da par suo, ha scherzato su questo argomento con un tweet che sbeffeggia l'ottimismo del quotidiano di Travaglio: "Bene! In una settimana l’economia italiana finalmente riceverà una boccata d’ossigeno. Tutte le imprese, i lavoratori ed i cittadini ringraziano. Ora non resta che controllare i conti correnti per vedere quando arriveranno", il post pubblicato.

