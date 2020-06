Nicola Porro con Alberto Zangrillo: "Mi fido più di lui che dei tecnici di Giuseppe Conte"

01 giugno 2020 a

Prende posizione, Nicola Porro. Lo fa nella sua consueta Zuppa di Porro, in cui affronta tutti i temi di rassegna stampa del giorno. Uno di questi riguarda Alberto Zangrillo, il medico che ha detto che "il coronavirus è clinicamente morto" e che "gli italiani meritano di sapere la verità". Parole, pronunciate nel corso dell'intervista a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata domenica su Rai 3, che hanno scatenato un polverone (parole, per inciso, basate su uno studio medico del San Raffaele di Milano). E come detto, Porro prende posizione: sta con Zangrillo. Il giornalista, da tempo critico con la gestione dell'emergenza da parte del governo e soprattutto critico con i vari comitati, non usa giri di parole: "Il medico Alberto Zangrillo dice che il virus è clinicamente morto. Mi fido più di lui che dei burocrati del comitato tecnico-scientifico", conclude tranchant Porro.

