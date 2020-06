Coronavirus, Vittorio Sgarbi con Zangrillo: "Ci hanno preso per il cu***, strategia del terrore"

01 giugno 2020 a

Annunciando un suo intervento su YouTube, Vittorio Sgarbi non usa alcun giro di parole e spiega subito, chiaro e tondo, che lui sta con Alberto Zangrillo, il medico finito nella bufera per aver detto che "il coronavirus è clinicamente scomparso". Tesi basata su uno studio del San Raffaele di Milano e confermata il giorno successivo dallo stesso Zangrillo, che non arretra di un millimetro. E si arriva dunque a Sgarbi, che come detto sui social annuncia il suo intervento, alle 16 in punto di lunedì 1 giugno. Intervento di cui anticipa in modo assai esplicito i contenuti. Dopo aver rilanciato le parole di Zangrillo, il critico d'arte commenta: "Hanno preso per il cu*** gli italiani e distrutto l'economia! Subito una Commissione d'inchiesta". Quindi, un hashtag assai esplicito: #strategiadelterrore.

