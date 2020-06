Quarta Repubblica, Alessandro Meluzzi sull'immigrazione: "Dalla Bellanova un messaggio pericoloso all'Africa"

02 giugno 2020 a

Un secco e inequivocabile "no" all'immigrazione di massa, quello di Alessandro Meluzzi a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro del lunedì sera su Rete 4. Si parla del flusso di persone in arrivo verso l'Italia, e lo psichiatra usa toni allarmistici: "C'è un'intera parte del mondo che è in movimento verso di noi, perché ritengono che qui da noi c'è una circolazione di denaro che da loro non c'è - premette -. Ma i messaggi che noi possiamo accogliere tutti è una balla mostruosa". Poi l'attacco a Teresa Bellanova, il ministro dell'Agricoltura di Italia Viva che si è intestata la sanatoria dei migranti co tanto di pianto: "La sanatoria della Bellanova ha lanciato un messaggio ben chiaro in tutta l'Africa. Sono molto sfiduciato", conclude Meluzzi lasciando intendere di temere uno scenario esplosivo.

