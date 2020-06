Massimo Galli al Tg4? Maria Giovanna Maglie picchia duro: "Eravamo troppo allegri..."

04 giugno 2020 a

Tra i virologi "catastrofisti" vi è sicuramente Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Tra le sue ultime dichiarazioni quelle rese a TgCom24, in cui ha affermato: "Mi fa fatica ammettere che il virus sia migliorato visto quanto succede negli Stati Uniti". Il riferimento era alle parole di Alberto Zangrillo, secondo cui il coronavirus è "clinicamente scomparso". Insomma, Galli in una certa misura mostra di condividere quanto detto da Zangrillo, pur faticando ad ammetterlo. E Galli nella serata di mercoledì 3 giugno era ospite del Tg4. Intervista che Maria Giovanna Maglie ha seguito. E, soprattutto, commentato. Su Twitter, in modo tranchant, come sempre, come le compete, in presa diretta: Al Tg4 c'è il professor Galli. Stavo in pena, eravamo troppo allegri per il primo giorno di semilibertà". Giò, il 3 giugno era "l'esordio" per la cosiddetta Fase 3.

