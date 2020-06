Antonio Padellaro a Otto e mezzo: "Il governo chiede concordia ma è l'opposizione a essere divisa su Mes e Recovery Fund"

04 giugno 2020 a

"Ma come fa il governo a chiedere concordia quando la stessa opposizione è difficile?". Antonio Padellaro, ex direttore e oggi opinionista del Fatto quotidiano, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo scarica tutte le responsabilità dell'alta tensione politica fuori e dentro il Parlamento sulle spalle di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Il dialogo con Giuseppe Conte, spiega, è "difficile, l'opposizione è divisa come sui finanziamenti europei, Meloni, Salvini e Berlusconi hanno posizioni diverse". C'è del vero, ma Padellaro sembra dimenticare il fatto determinante: è lo stesso governo a predicare concordia e razzolare divisione su Mes e Recovery Fund: M5s, Pd e Italia Viva la pensano in maniera diametralmente opposta, e addirittura il Movimento 5 Stelle pare, al suo interno, spaccato sul da farsi. Dunque, per il governo, quale sarebbe il vero problema?

