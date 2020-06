Antonio Maria Rinaldi a Dritto e rovescio contro la Fusani e la Pd Rotta: "Mi spiegate perché dovremmo prendere i soldi di Mes e Recovery fund?"

05 giugno 2020 a

a

a

"Me lo spiegate perché?": Antonio Maria Rinaldi è un fiume in piena e in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio travolge anche le sue due interlocutrici, la giornalista Claudia Fusani e la deputata Pd Alessia Rotta. Il tema sono Recovery Fund e Mes, e l'europarlamentare della Lega sente puzza di bruciato: "Perché dobbiamo prendere questi soldi? Se emettiamo titoli e li compra la Bce, come fanno tutte le banche centrali del mondo tranne quella europea, non abbiamo bisogno di metterci sotto schiaffo di quello che ci dicono". Anche perché, ricorda Rinaldi, è nella piena disponibilità di Francoforte "acquistare da qui a un anno 180 miliardi di titoli italiani".

Ma qui c'è lo zampino di Bruxelles. "Sapete cos'ha detto Dombrovskis, uno dei vice-commissari europei? - domanda Rinaldi - Gli Stati membri che vogliono le risorse dal fondo dovranno presentare dei piani nei quanti dovranno far capire con quali riforme, insistendo su provvedimenti che rendono l'economia più digitale e più verde. Io vorrei sapere: il commerciante, la Partita Iva, cosa devono fare?".

"Perché devi ringraziare Iddio". Come zittire la Fusani a tempo record: occhio, Antonio Maria Rinaldi sbrocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.