Vittorio Sgarbi durissimo contro Giuseppe Conte: "Uno sc***, impara dagli albanesi". Nel mirino il lockdown

Parla del sublime, Vittorio Sgarbi. Della dimensione del sublime. Il critico d'arte si trova in Albania e lo mostra in un video su Facebook, in cui parla delle meraviglie del Paese. E non solo. Il video diventa anche un'occasione per attaccare, ancora una volta, il governo e Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus, che Sgarbi non ha mai promosso, sotto alcun aspetto. Parla chiaro già il titolo del video: "Quello che l'Albania ci insegna, anche nella gestione dell'emergenza sanitaria". E ogni riferimento, non è puramente casuale. Il critico, in particolare, rimarca come sarebbe stato più salutare potersi muovere all'aria aperta piuttosto che stare chiusi in casa durante il lockdown, certo nel rispetto delle regole. "Chi non lo ha consentito è uno scemo. Uno scemo. Che poi sia il presidente del consiglio... lo sa anche lui. È un governo di scemi", picchia durissimo Sgarbi.

