Silvio Berlusconi, ospite di Barbara d'Urso rilancia l'alleanza col centrodestra e attacca i cinquestelle

Francesco Fredella 07 giugno 2020 a

a

a

Puntata numero 50. Inizia col botto Live non è la d’Urso. Al telefono c’è Silvio Berlusconi. Che parla di tutto: dal turismo, alla crisi delle imprese. Ma anche della ripartenza dell’Italia dopo la crisi che sta attraversando. Per Berlusconi sono tre i provvedimenti immediati che servirebbero per riaccendere i motori. “Una riforma fiscale con flax tax; la sospensione 2020 di tutti i pagamenti verso lo Stato (tasse ecc.); un piano casa e infrastrutture”, dice Silvio Berlusconi elencando la ricetta per la ripartenza.

La d'Urso fa il botto a Mediaset, rumors smentiti: per lei da settembre ben quattro programmi

Poi tocca un argomento importantissimo in vista delle Regionali: i rapporti con Meloni e Salvini. “Sono rapporti di lealtà in una coalizione diversa. Noi siamo la componente elettorale garantista, europeista, essenziale nel centrodestra. Non ci sono divisioni tra noi. Il centrodestra vince solo se unito”. Poi arriva la stoccata del Cavaliere al Governo: “il dilettantismo dei 5 stelle è visibile nella riforma della scuola”, tuona il capo di Forza Italia. Prima della chiusura del collegamento arriva una domanda birichina. Silvio Berlusconi al Colle? Lui risponde così: “Oggi al Quirinale c’è Mattarella che svolge un ruolo con equilibrio e autorevolezza. Spero solo che gli italiani si rendano conto di quanto ho fatto in 10 anni di Governo, quello che ho fatto in 26 anni dalla mia discesa in campo e quello che ho subito. Mi basterebbe questo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.