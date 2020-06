Pier Ferdinando Casini, ecco con che auto va in giro: "Il basso profilo vince"

08 giugno 2020 a

“Il basso profilo vince”. È la traduzione delle quattro parole scelte da Pier Ferdinando Casini per accompagnare uno scatto dalla sua vita di tutti i giorni. Il senatore del gruppo per le Autonomie è considerato il classico “uomo buono per tutte le stagioni”, tanto da poter coltivare anche ambizioni per la corsa al Quirinale del 2022. Sessantacinque anni il prossimo dicembre, Casini ha anche un profilo Instagram, su quale pubblica alcune foto che lo ritraggono fuori dal lavoro. L’ultima in particolare è stata molto apprezzata sul social: il senatore è a bordo di un’auto vecchio stile e con un’evidente ammaccatura nella parte anteriore sinistra. Una macchina del quale Casini sembra andare molto fiero.

