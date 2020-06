Laura Boldrini inginocchiata per George Floyd alla Camera, Maria Giovanna Maglie: "E gli italiani?"

09 giugno 2020 a

Un gesto che ha fatto discutere, quello di Laura Boldrini, che insieme ad un gruppo di deputati del Pd si è inginocchiata in aula alla Camera in segno di solidarietà a George Floyd, l'afroamericano brutalmente ucciso a Minneapolis da un agente di polizia. Certo non ha fatto discutere la solidarietà, ma l'opportunità di un simile gesto in una sede istituzionale. Ma non solo. Maria Giovanna Maglie ha altro da eccepire e lo spiega chiaro e tondo su Twitter, dove rilancia l'immagine della fu presidenta della Camera inginocchiata e apre il fuoco: "Gruppo in interno di deputati Pd capitanati da Laura Boldrini in ginocchio - premette la giornalista -. Addolorati e disperati per la sorte degli italiani in crisi economica gravissima? No? Allora per le bugie di Pechino sul Covid? No? Per il razzismo in America? Dai, non ci credo", conclude tagliente e retorica Maria Giovanna Maglie.

