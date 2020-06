Fiorella Pierobon, la storia annunciatrice di Canale 5 ricorda i suoi anni tv nell'azienda di Silvio Berlusconi

13 giugno 2020 a

Fiorella Pierbon, storica annunciatrice di Canale 5, in una intervista al Corriere della Sera, ha ricordato i suoi anni televisiva nell'azienda di Silvio Berlusconi. E anche di quella volta che enne testa anche a Sua Emittenza: "Una volta la Rai mi fece una proposta e io semplicemente andai a sentire che cosa volevano. All’uscita mi fotografarono e finii sui giornali, con il titolo: 'Pierobon passa alla Rai'. Non era vero, ma il dottor Berlusconi mi incontrò quattro giorni dopo e disse: 'Ah, ma allora lei è ambiziosa!'. Capito, lui che dice ambiziosa a me?!".

La Pierobon entra poi nel dettaglio: "Poi aggiunse ironicamente: 'Lo sa che i cimiteri sono pieni di persone indispensabili?' Io non feci una piega e risposi: 'Mi dica adesso, chiaramente e in faccia che io non sono indispensabile'. Non rispose e andò via. Però lui ogni volta che mi ha incrociato, da quella volta, mi ha sempre chiesto pareri, perché sapeva che io dicevo le cose molto chiaramente. Ho sempre chiesto e ottenuto rispetto. In realtà Berlusconi è stato un presidente molto abile e capace, interveniva su tutto e voleva scegliere persino i fiori degli studi".

