Augusto Minzolini a L'Aria Che Tira: "Fiducia nel governo è al 33, quella di Conte al 43, si facciano un esame di coscienza"

Augusto Minzolini, ospite a L'Aria che tira in onda su La7, riassume la situazione politica del momento e fa una analisi sul alcune incongruenze del governo: "L'indice di gradimento del governo è al 33%, quello di Conte al 43%, serve un esame di coscienza".

L'ex direttore del Tg1 spiega inoltre anche il perché di questa falla nell'esecutivo giallorosso: "In un momento del genere per contare serve stare nella stanza dei bottoni, il Nord non c'è dentro l'Esecutivo. Molte categorie non si trovano rappresentate né dal governo né dall'opposizione". Infine Minzolini specifica che per migliorare la manovra di governo, "servirebbero cinque proposte da fare in sei-otto mesi massimo".

