Nicola Porro sul finanziamento del Fatto Quotidiano: "Caro Travaglio, quereli? Ma è una garanzia pubblica, che ti piaccia o no"

Nicola Porro nella sua Zuppa quotidiana affronta anche il caso del Fatto Quotidiano e del prestito garantito al 90% dallo Stato. Il giornale diretto da Marco Travaglio ha minacciato di portare in tribunale chiunque dica che ha preso soldi pubblici grazie al governo presieduto da Giuseppe Conte. “Caro Travaglio, è una garanzia pubblica su un prestito, che ti piaccia o no”, è la risposta di Porro, che poi analizza nel dettaglio la situazione: “Nessuno ha detto che il Fatto ha preso soldi pubblici, bensì prende un finanziamento che è garantito da un fondo di garanzia che è finanziato da soldi pubblici. Lo possono fare altri? Sì, tutti. Però il punto fondamentale è che una società in perdita di un milione e mezzo si fa garantire al 90% dallo Stato un prestito e questa è una garanzia pubblica. Rischio di essere querelato - chiosa il conduttore di Quarta Repubblica - se dico una cosa di questo tipo?”.

"Marco Travaglio, assistito di Stato". 2,5 milioni al Fatto, è il colpo di grazia al re dei manettari?

