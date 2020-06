Bobo Craxi all'ospedale, travolto da un'auto guidata contromano da una poliziotta

16 giugno 2020 a





Incredibile e dolorosissima disavventura per Bobo Craxi. Ne dà conto direttamente lui, con una serie di tweet, in cui spiega ciò che gli è accaduto: "Sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contromano. Diciamo che succede", ha aggiunto ironico l'ex sottosegretario del secondo governo Prodi, all'epoca agli Affari Esteri, nonché figlio dello storico leader del Psi, Bobo Craxi. "Saluti dal Santo Spirito - ha poi aggiunto, rivelando l'ospedale nel quale è stato ricoverato -, l'umore è buono, i medici bravissimi, in generale può accadere di peggio. Ciò che si è rotto si ricostruirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda", aggiunge ancora con ironia. Finita? Nemmeno per idea, piove un terzo cinguettio: "Non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico. Però essere investito dalle forze dell'ordine mi sembrava un must...", ha concluso tagliente.

