Marco Travaglio, il "leader" del M5s a Otto e Mezzo sbrocca con la Fusani: "Né scissione, né Berlusconi". Il direttore si tradisce

Nervi a fior di pelle per Marco Travaglio a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. Si parlava del M5s, delle tensioni che scuotono il partito, con Alessandro Di Battista uscito dall'ombra e intento a sfidare Giuseppe Conte (senza considerare i boatos in arrivo dalla Spagna sul caso-Venezuela). E Claudia Fusani, ospite in collegamento sempre a Otto e Mezzo, ipotizzava una scissione nei grillini e la successiva nascita di un nuovo governo a cui parteciperà anche Forza Italia. Apriti cielo, il direttore del Fatto Quotidiano - house organ pentastellato - si è stizzito e ha replicato: "Non ci sarà nessuna scissione nel M5s. E non ci sarà nemmeno un soccorso di parlamentari azzurri al governo". Insomma, Travaglio ha la palla di vetro. Oppure, ha in mano la guida del M5s (ipotesi tutt'altro che peregrina...).

