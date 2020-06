Vittorio Sgarbi sfotte Luigi Di Maio: "I 3,5 milioni di euro? Il Venezuela voleva investire nel settore delle gazzose"

18 giugno 2020 a

Un commento, tagliente ed irriverente, firmato Vittorio Sgarbi sulla vicenda della valigetta dal Venezuela, su quei 3,5 milioni di euro che secondo un'inchiesta spagnola, nel 2010, sarebbero stati consegnati dal regime comunista al M5s. Una vicenda su cui il critico d'arte non lesina ironia. Tanto che, su Twitter, cinguetta: "Maduro è semplicemente uno lungimirante. Con quei 3,5 milioni di euro voleva semplicemente investire nel settore delle gazzose. La parabola di Luigi Di Maio all’estero è vista con successo". Ovvio il riferimento al passato da "bibitaro" del San Paolo di Di Maio (passato che lui ha però recentemente smentito), anche se Sgarbi incappa in un piccolo errore: all'epoca della presunta consegna dei 3,5 milioni, al potere c'era Hugo Chavez e non ancora Maduro.

"Da mesi sono l'unica opposizione". Sgarbi denuncia il governo: "Azione criminale, io non volevo essere coinvolto"

