Enrico Mentana a Tv Talk: "Montanelli? Oggi sarei il primo a dire no alla statua, ma il processo alla Storia non ha senso"

Siamo a Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio in onda su Rai 3. Si parla del caso legato a Indro Montanelli, finito nel mirino sull'onda del movimento sorto dopo il brutale omicidio di George Floyd. Accusato di razzismo, addirittura di essere un pedofilo, la statua del giornalista a Milano è stata vandalizzata, dopo che un collettivo, appoggiato anche da esponenti di sinistra, aveva chiesto la rimozione del monumento e il cambio di nome dei giardini a lui intitolati. Ospite a Tv Talk c'è Enrico Mentana, e il direttore del TgLa7 afferma: "Se oggi ci domandassero di edificare un monumento a Montanelli sarei il primo a dire di no, ma non ha senso ora fare un processo alla Storia". Presa di posizione un poco controversa, quella di Mitraglietta, che pur riconoscendo l'inutilità della polemica al giorno d'oggi, di fatto si affranca dalla figura di Montanelli in modo piuttosto netto.

