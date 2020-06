Moni Ovadia a Quarta repubblica, il caso Sylvestre: "Io dell'inno nazionale me ne fotto"

22 giugno 2020 a

"Io degli inni nazionali me ne fotto!". Moni Ovadio, intellettuale di sinistra e illustre rappresentante della cultura ebraica in Italia, non usa giri di parole. In collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica, commenta la vicenda di Sergio Sylvestre e dell'Inno di Mameli dimenticato che ha fatto discutere la politica la scorsa settimana con toni decisamente crudi e sopra le righe: "Vorrei sentirli cantare quando ci sono da pagare le tasse!", nota sarcastico Ovadia.

Dal canto suo, Vittorio Sgarbi è sull'altro versante e spiazza comunque i telespettatori: "Vorrei che soltanto stranieri cantassero il nostro inno, vorrebbe dire che lo spirito italiano è dentro di loro". Un po' come il Natale, ma senza pacchi-regalo.

