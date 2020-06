Iva Zanicchi a Fuori dal coro: "Immigrati trattati come animali. Ai signori buonisti dico: vi sta bene tutto questo?"

24 giugno 2020 a

"Se io dico che spacciano sono razzista?". Iva Zanicchi, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, torna sulla polemica sollevata sulle sue frasi pronunciate la scorsa settimana, puntando il dito contro i buonisti che ignorano le condizioni in cui devono vivere gli immigrati che arrivano in Italia.

"Io vi dico che in casa mia stanno lavorando due persone di colore, sono razzista?". Poi la frase difficilmente contestabile: "Sono trattati come animali, è bello, è giusto cari signori buonisti? Vi sta bene tutto questo?". "Sono trattati come animali perché magari qualcuno di guadagna su", chiosa Giordano riferendosi alle ombre che spesso accompagnano il mondo dell'accoglienza.

