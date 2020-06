Mario Giordano sullo stop al taglio dei vitalizi: "Una porcata, Casellati vergognati e dimettiti"

26 giugno 2020 a

a

a

Lo stop al taglio dei vitalizi, sancito dal Senato nella tarda serata di giovedì 25 giugno, scatena Mario Giordano, uno che contro i vitalizi ci ha costruito una vera e propria campagna, che dura da anni, a suon di libri e di articoli. Il giornalista passa all'attacco su Twitter, dove posta un cinguettio avvelenato, in cui afferma: "Annullano il taglio dei vitalizi? Una porcata. Fatta di notte con il favore delle tenebre, sperando di farla franca. Non sarà così . Ricomincia la battaglia. E chi non urla è complice". Nel mirino di Mario Giordano ci finisce in primis Maria Elisabetta Casellati, la presidente del Senato, a cui nel medesimo tweet dedica un ps: "Casellati non ti vergogni?". E ancora, l'hashtag #Casellatidimettiti.

"Non sarebbe più onesto?". Renzi resta muto: la domanda con cui Mario Giordano lo inchioda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.