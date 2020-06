Bruno Vespa contro il governo di Giuseppe Conte: "Mai visto niente di simile". Pd e M5S "Palazzo Chigi in macerie"

27 giugno 2020 a

Se Bruno Vespa il più filo istituzionale dei giornalisti italiani suona il requiem al governo Conte allora sta per crollare tutto. L'editoriale del conduttore di Porta a Porta sul quotidiano Il Giorno non lascia spazio a dubbi. "In diciotto mesi le due più forti componenti della maggioranza avranno superato tutti i contrasti che da settimane li tengono divisi su tutti i principali dossier? Il M5S tornerà ad essere una testuggine blindata come le mitiche falangi romane? Non abbiamo la vista così lunga per non dubitarne", scrive Vespa.

"Una condanna a morte". Vespa definitivo, quel presagio sugli Stati generali che terrorizza Conte: occhio alle prossime mosse

Il giornalista ha stilato anche un planning delle regioni che se "il centrodestra dovesse davvero conquistare 4 regioni su 6 (comprese Marche e Puglia), salirebbe a controllarne sedici su venti. E potrebbe contare su 46 voti su 58 dei delegati regionali alle elezioni per il Quirinale. Forlani non fu eletto per 29. Se davvero al centrosinistra restassero solo quattro regioni - pure importanti - come Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania, esso governerebbe su 18 milioni di italiani contro i 42 del centrodestra".

Insomma conti alla mano per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si prepara un terremoto anche perché, sostiene Vespa, deve fare i conti anche dai conti della situazione "socioeconomica dell'ultimo semestre. Il governo non è fortunato (...) Si aggiunga la logorante trattativa sui soldi del Mes, su Alitalia, Ilva, Autostrade, su taglio Iva o del cuneo fiscale. L'immagine è perfino peggiore di quanto il gabinetto meriterebbe".

"Speriamo che il decreto Semplificazione ci stupisca per sostanza e tempestività. E speriamo che Conte non pensi al suo partito del 14 per cento che porterebbe alla Caritas PD e 5 Stelle. Altrimenti palazzo Chigi finirebbe in macerie".

