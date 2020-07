Mondragone, Di Stefano su Matteo Salvini: "Perché a Di Maio non succede? Se fosse in Senato..."

01 luglio 2020 a

Si parla di Matteo Salvini e di Mondragone con Manlio Di Stefano a In Onda, la trasmissione condotta da David Parenzo e Luca Telese su La7. Il sottosegretario agli Esteri ha dichiarato che il leghista “un po’ se la va a cercare questa situazione di violenza, mi auguro che questo non sia il tono che avrà la campagna elettorale”.

Ciò non toglie che anche il grillino riconosce a Salvini il “diritto di parlare sempre come tutti i politici, lui tra l’altro è il leader del partito più grande”, ma allo stesso tempo anche i cittadini hanno il “diritto di contestare la politica, soprattutto quella della Lega che ha toni molto accesi”. Di Stefano non cerca giustificazioni alla violenza di Mondragone, ma non risparmia comunque una frecciata all’ex ministro: “Se fosse in Senato anziché in piazza, tutto questo non accadrebbe. Il meridione non ha dimenticato la campagna della Lega prima di diventare nazionale. Mi chiedo perché a Luigi Di Maio non succeda”.

