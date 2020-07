Nicola Porro su Maria Giovanna Maglie: "Chi è davvero, cosa ci ha fatto capire"

05 luglio 2020 a

L'elogio di Maria Giovanna Maglie firmato da Nicola Porro, direttamente sul blog del secondo. Porro infatti scrive: "Maria Giovanna Maglie è una fuoriclasse. Nel senso etimologico del termine: una donna che è fuori da ogni classificazione. Soprattutto in politica estera Maria Giovanna ha sempre avuto uno sguardo non laterale, come verrebbe da dire, ma preciso e fuori dai condizionamenti del politicamente corretto". Parole spese in occasione del lancio di un istant book ella Maglie, Il mostro cinese (ed Piemme) in cui, riprende Porro, "ci racconta la minaccia cinese e l'accondiscendenza italiana". Inoltre, Porro ricorda come grazie alla Maglie "abbiamo capito e anticipato l’ascesa di Donald Trump, che dalla stampa di classe, appunto, veniva descritto come un buzzurro, certamente perdente. Così non andò e a dirlo, tra le poche al mondo. fu proprio la Maglie", conclude.

