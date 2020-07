Bruno Vespa contro il governo: "La nostra economia ultima in classifica e ancora arriviamo al salvo intese?"

07 luglio 2020 a

a

a

Bruno Vespa, senza troppi giri di parole, smonta il governo giallorosso. Il conduttore di Porta a Porta cerca di riportare alla realtà Giuseppe Conte, citando una fonte a dir poco autorevole: "Classifica dell’Economist con le 42 principali economie del mondo - cinguetta -. Rapporto deficit Pil 2020. Spagna e Italia ultime (11 e 10.8 per cento). E ancora discutiamo per settimane col rischio di riforme salvo intese, cioè senza accordo?".

Un tweet arrivato nella serata del Consiglio dei ministri, riunione che avrebbe dovuto vedere l'esecutivo approvare provvedimenti di vitale importanza. Morale della favola, tutto bloccato. Il dl Semplificazioni, quello che ha come obiettivo "la semplificazione degli appalti e dei progetti green" è invece uno scoglio per M5s e Pd, tanto che Conte si è visto costretto a porre il "salvo intese". Non va meglio al dl Rilancio che, alla faccia della crisi, è stato rinviato in mancanza di fondi. Insomma, peggio di così ben poco.

