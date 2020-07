Chef Rubio insulta Vittorio Sgarbi: "Manco oggi hai sco***?". Il critico lo liquida così: strepitoso

09 luglio 2020 a

Clamoroso scambio social tra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio. Volano letteralmente gli stracci. Ad aprire le danze è il critico d'arte, che commenta il caso dell'italiano convertito all'islam che affermava che il coronavirus è un dono di Allah (il tizio è stato arrestato). Il critico d'arte cinguetta: "Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab...". Ed ecco inserirsi Chef Rubio, insultatore seriale, che come al solito cinguetta la sua schifezza: "Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa'", scrive il coatto. Sgarbi immediatamente replica: "Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?". Chef Rubio sotterrato da Sgarbi.

