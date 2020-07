Federico Rampini a Stasera Italia, schiaffo alla sinistra italiana: "Il coronavirus negli Usa?", Trump scagionato

11 luglio 2020 a

La politica con il coronavirus non c'entrano. A scagionare Donald Trump dalle accuse della sinistra mondiale è Federico Rampini, storico corrispondente di Repubblica dagli Stati Uniti e certo non tacciabile di simpatie per il presidente repubblicano. A Stasera Italia si parla di sovranismo e coronavirus e Rampini nota: "I bilanci più o meno gravi dipendono fino a un certo punto dal comandante in campo. In America c'è un federalismo spinto, in California, New York e Texas contano di più i governatori e abbiamo peraltro dei contagi che aumentano sia negli Stati governati dalla sinistra, con lockdown più duri, sia in quelli governati dalla destra con lockdown più molli".





"In questa vicenda - suggerisce ancora Rampini - pesa di più l'individualismo culturale delle popolazioni occidentali, che distinguo da atteggiamenti più responsabili delle società dell'Estremo Oriente, sono cose che hanno a che fare con l'educazione e con i valori tramandati di generazione in generazione, non con chi è presidente in quel momento".

