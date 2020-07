Mario Adinolfi contestato con una pioggia di preservativi, come lo "linciano" in pubblico a Napoli

13 luglio 2020 a

Orrore contro Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, contestato a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I manifestanti lo hanno contestato bersagliandolo con un fitto lancio di preservativi. Protesta e orrore simbolici: Adinolfi, infatti, è contrario all'uso dei contraccettivi. Il leader del Popolo della Famiglia era atteso alla sala della Distilleria per presentare il suo ultimo libro, dunque è scattata la violenta contestazione. Da par suo, Adinolfi ha bollato i contestatori come "fascisti". Già nei giorni scorsi c'erano state polemiche per l'iniziativa. Rilanciando il video sui social, Adinolfi ha commentato: "Il Corsera pubblica il video dell’aggressione con lancio di oggetti e insulti, 50 contro 1, con carabinieri e polizia che mi scortano per l’accesso alla sala dove presentavo Il Grido dei Penultimi. Fosse accaduto a Luxuria o Saviano? Sai gli editoriali...", conclude con amara ironia.

