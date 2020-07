Tiziana Panella, il suo vero nome è Emerenziana. Quando Enrico Mentana le chiese perché... un aneddoto clamoroso

14 luglio 2020 a

a

a

Una lunga intervista in cui Tiziana Panella racconta le sue lunghe settimane in lockdown. La conduttrice di Tagadà su La7 si confessa con Il Giornale, parla delle sue preoccupazioni, di come ha riempito le giornate, di come le ha conciliate col suo lavoro. Ma c'è spazio anche per un curioso aneddoto, che riguarda i suoi esordi propri a La7. Ed è però necessaria una doverosa premessa: forse non tutti sanno che la Panella non si chiama Tiziana, bensì Emerenziana, questo il nome all'anagrafe. E dunque, sull'approdo a La7 spiega: "Ci sono arrivata grazie a una chiamata di Gad Lerner, con cui poi ho lavorato pochissimo. La prima volta che ho incontrato Mentana mi ha domandato: Perché ti presenti come Tiziana, se ti chiami Emerenziana? Come facesse a saperlo, non lo so. Ha una memoria fenomenale - sottolinea -. È stato l'altro mio grande maestro, un maestro anche duro e complicato, ma io diffido delle persone all'apparenza carine e gentili, ma che poi non ti insegnano nulla...", conclude Tiziana Panella.

Tiziana Panella sta male, in video ci va lui. Pazzesco scherzo del destino: sfida mai vista con... suo marito, un caso a La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.