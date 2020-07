Maria Elena Boschi, clamoroso cambio di look: cosa c'è dietro la scelta

16 luglio 2020 a

È proprio vero che il primo cambiamento per una donna si ravvisa nei capelli. E pare che sia capitato anche a Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva, nota per i suo lunghi capelli, ha deciso di darci un taglio. Sì, ma solo alla frangetta. I più maliziosi sono pronti a scommettere che il tutto sia merito del suo nuovo amore: Giulio Berruti. La loro storia ormai non è più un tabù.

Lo stesso attore, ospite a C'è tempo per..., ha confessato: “Sì, sì sono innamorato. Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di più”.

