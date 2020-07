Le Iene, Antonino Monteleone sul fidanzato di Casalino: "Cosa c'è dietro davvero", il ruolo di Giuseppe Conte

27 luglio 2020 a

In difesa di Rocco Casalino, un poco a sorpresa, si schiera Antonino Monteleone de Le Iene, il programma di Italia 1. Lo fa con un lungo post pubblicato su Facebook, che in calce potete leggere nella sua versione totale. La vicenda è quella che riguarda il compagno del portavoce di Giuseppe Conte e il trading online. E Monteleone scrive: "Una questione oggettivamente trascurabile, come i pasticci col trading online del compagno, è stata ingigantita da chi vuole tirare un colpetto al premier", premette. Dunque, la Iena sottolinea come "chi specula grazie a informazioni di mercato privilegiate, state tranquilli, non userà mai quelle piattaforme che pennano gli utenti. E non perderebbe 18mila euro come quel pollo di Josè", conclude Monteleone.

