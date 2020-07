Annalisa Chirico contro la sinistra: "Immigrati potenzialmente infetti in fuga? Per loro è ordinaria amministrazione"

27 luglio 2020 a

Da un lato l'allarmismo, spesso il terrorismo, per la cosiddetta movida. Dall'altro il silenzio per la fuga degli immigrati dal Cara in Sicilia. Due elementi che vengono fusi in un tweet dagli accenti polemici di Annalisa Chirico, la quale cinguetta quanto segue: "La movida urbana provoca scandalo, gli aperitivi dei giovani in spiaggia pure, e poi 100 migranti fuggono dal Cara in Sicilia, decine di migranti potenzialmente infetti sbarcano nelle nostre località turistiche, e tutto ciò appare normale, accettabile, ordinaria amministrazione". Poche parole per mettere in luce quello che è un macroscopico controsenso che la sinistra fatica a capire (o, peggio, non vuole affatto comprendere).

