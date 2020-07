David Parenzo a In Onda: "Salvini non mette la mascherina? Gesto politico molto grave, deve essere multato"

28 luglio 2020 a

Secondo voi, David Parenzo, poteva perdere un'occasione per attaccare Matteo Salvini? Domanda retorica, la risposta è no. Ovviamente no. Siamo a In Onda su La7, la puntata di lunedì 27 luglio, e il nostro affezionatissimo Topo Gigio commenta il gesto del leader della Lega, che in un convegno al Senato si è rifiutato di indossare la mascherina, affermando che il coronavirus non c'è più. Bene, come sempre quando c'è il leghista di mezzo, Parenzo la fa grossissima: "Si tratta di un gesto politico molto grave - alza il metaforico ditino -. Dovrebbe essere multato. È una questione di rispetto", conclude Parenzo, leader della sinistra tendenza-cachemire.

