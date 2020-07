Alessandro Di Battista cambia vita: paparazzato mentre fa il barista sulla spiaggia di Ortona

30 luglio 2020 a

Alessandro Di Battista sembra aver accantonato l'idea di diventare leader del Movimento 5 Stelle. Il futuro ora? In spiaggia. A pizzicare il grillino ci ha pensato il Corriere della Sera che lo ha immortalato mentre preparava cocktail come barman. Un bel cambio di vita quello del pentastellato riottoso ora impegnato al bar dell'hotel Katia sulla spiaggia di Ortona, sulla costa abruzzese. "Dopo aver messo il naso nella piccola scalcagnata azienda di famiglia specializzata in ceramiche ramo sanitari (conti in rosso, troppo rischioso), dopo aver provato a fare il falegname (troppo faticoso), dopo aver scritto reportage assai modesti (...) eccolo che questa estate si esibisce tra i tavoli del 'Barretto', il bar-tavola calda dietro alle sdraio", scrive Roncone sul Corsera elencando la recenti avventure del Dibba nazionale. Ma il bancone non risparmia Di Battista dalle solite domande sulla politica. Tra queste la solita: "Un governo di solidarietà nazionale guidato da Draghi? Dio ce ne scampi...".

